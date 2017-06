WM-Qualifikation: Koller übt sich in Zweckoptimismus

Durch den Ausfall von Marc Janko ist die Abwesenheitsliste im ÖFB-Team vor dem so wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am Sonntag (18.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) noch größer geworden. Teamchef Marcel Koller lässt sich davon nicht unterkriegen und übt sich weiter in Zweckoptimismus. „Das ist auch eine Chance für die, die dazugekommen sind“, sagte der Schweizer mit Verweis auf die Reservisten, die sich nun für die Zukunft empfehlen könnten.

