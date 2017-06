Golf: Spätes Doppelbogey bremst Wiesberger in Atzenbrugg

Österreichs Golfstar Bernd Wiesberger ist mit einer Runde von 70 Schlägen in die Lyoness Open in Atzenbrugg gestartet. Der Sieger von 2012 vergab ein besseres Score als zwei unter Par heute im Finish, als ihm am vorletzten Loch ein Doppelbogey unterlief. Damit hat der Burgenländer bei seinem Heimturnier auf der Europa-Tour vorerst drei Schläge Rückstand auf die Spitze.

