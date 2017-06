NGO: Israel plant neue Siedlungen im Westjordanland

Ungeachtet der internationalen Proteste baut Israel nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Peace Now seine Siedlungen im besetzten Westjordanland weiter aus. In den vergangenen zwei Tagen seien mehr als 3.000 Wohneinheiten vorläufig gebilligt worden, sagte Hagit Ofran von Peace Now heute. Von Regierungsseite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Pläne in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung

Die neuen Siedlungspläne befinden sich offenbar in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung. Die einzelnen Schritte bis zur endgültigen Genehmigung und zum Baubeginn müssen immer auch vom Planungsausschuss des Verteidigungsministeriums gebilligt werden.

Für knapp 700 Wohneinheiten, die dieser Ausschuss tags zuvor abnickte, gilt laut Peace Now nun eine 60-Tage-Frist, binnen derer öffentlich Einwände vorgebracht werden können.

Insgesamt 3.178 Wohneinheiten

Insgesamt ging es in den vergangenen beiden Tagen um 3.178 Wohneinheiten, deren Planung weiter vorangetrieben wurde, wie die Aktivistin Ofran sagte. Die Einheiten gehören zu verschiedenen bereits existierenden Siedlungen. 102 Wohneinheiten sollen laut Peace Now jedoch Teil der ersten offiziellen neuen Siedlung in fast 25 Jahren werden.

Die UNO betrachtet sämtliche Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten als illegal. International wird der israelische Siedlungsbau zudem als eines der größten Hindernisse für eine dauerhafte Friedenslösung im Nahost-Konflikt angesehen, weil die Wohnungen auf Land errichtet wurden, das die Palästinenser für ihren Staat beanspruchen.