Persönliche „Diffamierung“

Der Showdown in Washington läuft: Unter enormer Aufmerksamkeit sagt der von US-Präsident Donald Trump geschasste Ex-FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss im US-Senat aus. Dabei geht es um die Russland-Affäre und die Frage, ob Trump FBI-Ermittlungen dazu beeinflusst hat. Und Comey lieferte bereits brisante Informationen, sprach über die „sehr beunruhigende“ Haltung Trumps in der Affäre. Außerdem warf er ihm persönliche „Diffamierung“ vor. Gerichtet an die US-Regierung: „Das waren schlicht und einfach Lügen.“

