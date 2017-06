Mindestens 25 Tote bei Angriff auf Stützpunkt in Somalia

Bei einem Angriff der Terrormiliz Al-Schabab auf einen Stützpunkt im Nordosten von Somalia sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Die islamistischen Extremisten griffen heute das Lager im Dorf Af-Urur in der halbautonomen Region Puntland an, sagte ein örtlicher Vertreter der Streitkräfte, Abdullahi Omar.

Unter den Toten waren 15 Al-Schabab-Kämpfer und zehn Mitglieder der Sicherheitskräfte. Al-Schabab bekannte sich über den Radiosender Al Andalus zu dem Angriff und sprach von 61 getöteten Soldaten. Die Opferzahl konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Der Stützpunkt liegt nahe der Hügel von Galgala, die als ein Rückzugsort der Extremisten gelten. Al-Schabab führt immer wieder Angriffe und Anschläge in Somalia aus. Die sunnitischen Extremisten kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in dem Staat am Horn von Afrika, um dort einen „Gottesstaat“ zu errichten.