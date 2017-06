EU will Airlines mit Zöllen vor Billigkonkurrenz schützen

Die Europäische Union will bei Wettbewerbsverstößen härter gegen nicht europäische Fluggesellschaften vorgehen. Wie die EU-Kommission heute mitteilte, soll es künftig möglich sein, etwa Zölle gegen solche Unternehmen zu verhängen oder gegen Staaten, die europäische Airlines schädigen.

Kein Entzug von Verkehrsrechten

Nicht geplant sei in solchen Fällen aber der Entzug von Verkehrsrechten, die den Flugbetrieb zwischen Ländern regeln. In Deutschland ist etwa durch einen zwischenstaatlichen Vertrag festgelegt, dass Airlines aus den Vereinigten Arabischen Emiraten - also vor allem Emirates aus Dubai und der Air-Berlin-Partner Etihad aus Abu Dhabi - vier Flughäfen anfliegen dürfen.

Hartes Vorgehen gegen Fluglinien gefordert

Dem Gesetzesentwurf müssen noch das Europäische Parlament und die Mitgliedsstaaten zustimmen. Der Brüsseler Vorstoß dürfte die Spannungen zwischen den schnell wachsenden Airlines vom Persischen Golf - also neben Emirates und Etihad auch Qatar Airways - und den europäischen Traditionsanbietern Lufthansa und Air France/KLM verschärfen.

Deutschland und Frankreich fordern von der Kommission seit Langem ein hartes Vorgehen gegen den Vormarsch des Golf-Trios. Aus ihrer Sicht werden die Airlines von ihren Herrscherhäusern über die Maßen unterstützt. Die Golffluglinien widersprechen den Vorwürfen.