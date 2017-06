Grundstein für historischen Erfolg?

Der Sieg in der ersten Runde der Präsidentenwahl im April, dann der Triumph bei der Stichwahl im Mai - nun setzt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum dritten Streich an: Bei der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag könnte seine La Republique en Marche den Grundstein für einen historischen Erfolg legen. In Umfragen kommt die junge Partei nach der zweiten Runde nächsten Sonntag auf eine überwältigende Mehrheit. Nicht einmal ein Korruptionsskandal in der Regierung scheint Macron etwas anhaben zu können. Die anderen Parteien kämpfen indes fast schon ums Überleben.

Lesen Sie mehr …