French Open: Djokovic kiefelt an Aus gegen Thiem

Vor einem Jahr hatte Novak Djokovic erstmals bei den French Open triumphiert und damit den Karriere-Grand-Slam, also Titel bei allen vier Major-Turnieren, komplettiert. Seither befindet sich der langjährige Weltranglistenerste auf Talfahrt. Das Viertelfinal-Aus in Paris gegen den Österreicher Dominic Thiem war daher besonders bitter, vor allem an der 0:6-Abfuhr im dritten Satz hat der 30-jährige Serbe zu kiefeln. Für ihn sei das eine völlig neue Situation, räumte der „Djoker“ ein. „Da muss ich durch und meine Lektion lernen. Es ist eine große Herausforderung, aber ich bin bereit dafür.“

