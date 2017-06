Warten auf Prognosen

Die Wahl des Parlaments in Großbritannien geht in die letzte Phase, das Ergebnis wird mit Spannung erwartet. Noch bis 23.00 Uhr (MESZ) haben die Wahllokale geöffnet, danach werden erste Prognosen erwartet. Ein tatsächliches Ergebnis soll es erst am Freitag geben. Sowohl die konservative Premierministerin Theresa May als auch ihr Rivale, Labour-Chef Jeremy Corbyn, wählten bereits früh am Tag. Mays Torys lagen in den letzten veröffentlichten Umfragen vorne, trotzdem könnte das Rennen bis zuletzt eng bleiben.

Lesen Sie mehr …