WM-Qualifikation: Riesenchance für Kainz in Dublin

Wenn Österreichs Nationalteam am Sonntag (18.00 Uhr, live in ORF eins) in Dublin um wichtige Punkte in der WM-Qualifikation spielt, wird Florian Kainz mit hoher Wahrscheinlichkeit die erste große Stunde in der ÖFB-Auswahl schlagen. Mehr als eineinhalb Jahre nach seinem Debüt im Test gegen die Schweiz ist der Bremen-Legionär wohl der Ersatzmann für den gesperrten Marko Arnautovic auf der linken Flügelposition. Der 24-Jährige ist zuversichtlich, zum Einsatz zu kommen, und sieht das Spiel als seine „Riesenchance“.

