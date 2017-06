UNO-Vertreter warnt: IS zielt verstärkt auf Europa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich nach militärischen Rückschlägen im Irak und in Syrien nach Einschätzung eines ranghohen UNO-Beamten reorganisiert und stellt verstärkt in Europa eine Gefahr dar. Der UNO-Untergeneralsekretär für politische Angelegenheiten, Jeffrey Feltman, verwies heute vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York auf die jüngsten Anschläge und Angriffe in Belgien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland, Schweden und der Türkei.

In den vergangenen 16 Monaten habe es weniger IS-Verlautbarungen in den Sozialen Medien gegeben, führte Feltman aus. Doch außerhalb der Konfliktgebiete Irak und Syrien würden die IS-Anhänger deren Propaganda sammeln und verbreiten. Auch die Zahl der IS-Kämpfer und die IS-Einnahmen seien im gleichen Zeitraum zurückgegangen. Aber die Rückkehr von Kämpfern aus Kampfzonen und ihre Umgruppierung seien jetzt eine „erhebliche Bedrohung für den internationalen Frieden“.

Außerdem könne der IS weiterhin jeden Monat auf Dutzende Millionen Dollar zählen. Diese Einnahmen stammten aus Ölverkäufen, Schutzgelderpressungen, Lösegeldern, Antiquitätenhandel und Bergbau in vom IS kontrollierten Gebieten.