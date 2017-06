New Yorks Museen zelebrieren 150er von Frank Lloyd Wright

Zum 150. Geburtstag von Frank Lloyd Wright (1867 - 1959) haben mehrere New Yorker Museen den Stararchitekten gefeiert. Das von Wright entworfene Guggenheim Museum am Central Park senkte seine Eintrittspreise heute von 25 Dollar (rund 22,3 Euro) auf 1,5 Dollar und verteilte Kuchen an Besucher.

Das Museum of Modern Art (MoMA) zeigte bei einer Vorbesichtigung eine neue Ausstellung über die Entwürfe von Wright. Die bis zum 1. Oktober angesetzte Schau „Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive“ präsentiert rund 400 Modelle, Videos, Möbel, Gemälde, Fotos und Textilien.