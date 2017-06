French Open: Ostapenko und Halep im Damen-Finale

Die ungesetzte Lettin Jelena Ostapenko und die Nummer drei des Turniers, die Rumänin Simona Halep, bestreiten das Finale der French Open in Paris. Durch die 20-jährige Ostapenko, die die Schweizerin Timea Bacsinzsky bezwang, ist Lettland erstmals in einem Grand-Slam-Finale vertreten. Halep setzte sich gestern gegen die als Nummer zwei gesetzte Karolina Pliskova durch. Sollte Halep am Samstag ihren ersten Major-Titel holen, würde sie auch Angelique Kerber als Weltranglistenerste ablösen.

Mehr dazu in sport.ORF.at