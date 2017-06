Labour-Chef Corbyn fordert Rücktritt

Der britischen Premierministerin Theresa May hat offenbar eine Schlappe bei der vorgezogenen Parlamentswahl hinnehmen müssen. Laut Angaben der BBC von Freitagfrüh verlor May die absolute Mehrheit. Angetreten war May, um die Absolute ihrer konservativen Torys im Unterhaus eigentlich auszubauen. Sitze zulegen konnte dagegen Labour mit Jeremy Corbyn an der Spitze. Der Chef der Linken fordert bereits Mays Rücktritt.

