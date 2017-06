Hund mit Eisenstange schwer verletzt

Einen Fall von Tierquälerei hat gestern die Polizei in Imst in Tirol aufgedeckt. Dort verletzte ein 28-jähriger Mann seinen eigenen Hund mit einer Eisenstange schwer am Kopf. Anfangs versuchte er die Tat zu vertuschen.

Mehr dazu in tirol.ORF.at