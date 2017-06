Nachbar rettete Frau aus Enns

In Reichraming in Oberösterreich ist ein 34-jähriger Mann gestern für seine 75-jährige Nachbarin zum Lebensretter geworden. Die Frau war bei der Holunderernte über eine Böschung in die Enns gestürzt und bewusstlos davongetrieben.

