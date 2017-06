Basketball: Kapfenberg erobert Meistertitel

Nach 13 Jahren geht der Meistertitel in der Basketball-Bundesliga wieder nach Kapfenberg. Die Bulls gewannen gestern in Oberwart das fünfte Finalspiel klar und entschieden damit die „Best of seven“-Serie mit 4:1 für sich. Für die Steirer ist es der fünfte Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

Mehr dazu in sport.ORF.at