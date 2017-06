NHL: Penguins haben eine Hand am Cup

Die Pittsburgh Penguins haben in der Finalserie der National Hockey League (NHL) eine Hand am Stanley Cup. Der Titelverteidiger holte sich mit einem Kantersieg über die Nashville Predators in der Nacht auf heute die 3:2-Führung in der „Best of seven“-Serie und kann im sechsten Spiel den Sack zumachen. Bei den Predators hat man den Titel trotz der Abfuhr noch nicht abgeschrieben.

