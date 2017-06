Noch komplizierter als zuvor

Am 19. Juni will Großbritannien die „Brexit“-Gespräche mit der EU starten, das hat die bisherige und neue Premierministerin Theresa May Freitagnachmittag in London bestätigt. Die Gespräche werden schwieriger als von May geplant: Mit dem Verlust der „Absoluten“ bei der Parlamentswahl geht sie schwächer in die Verhandlungen. Abzuwarten bleibt auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner, den nordirischen „Brexit“-Befürwortern Democratic Unionists. Ein harter „Brexit“ ist für viele Beobachter nun unwahrscheinlicher - einfacher wird es für die EU damit aber auch nicht.

