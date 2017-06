Tory-Chefin strebt Minderheitsregierung an

Die britische Premierministerin Theresa May will trotz der Wahlschlappe eine neue Regierung bilden. Noch am Freitag werde sie bei Queen Elizabeth II. um die Erlaubnis dafür bitten, sagte ein Sprecher. May wollte mit der vorgezogenen Parlamentswahl die absolute Mehrheit ihrer Torys ausbauen, verlor die „Absolute“ aber. Hinzugewinnen konnte dagegen die oppositionelle Labour-Partei. Deren Chef Jeremy Corbyn forderte Mays Rücktritt. Er will selbst eine Minderheitsregierung bilden.

Lesen Sie mehr …