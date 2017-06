May bleibt - noch

Eigentlich wollte die britische Premierministerin Theresa May mit der vorgezogenen Parlamentswahl ihre Machtposition zementieren. Doch nach einem desaströsen Wahlkampf steht die Konservative vor einem Scherbenhaufen. Die absolute Mehrheit der Torys ging verloren. May will weitermachen - mit Hilfe der nordirischen Unionisten. Ob das für sie und die Partei lange gutgeht, ist mehr als fraglich. Labour konnte dagegen einen überraschenden Erfolg verbuchen, vor allem bei den Jungen konnten die Sozialdemokraten punkten. Parteichef Jeremy Corbyn bot schon die Bildung einer Minderheitsregierung an.

