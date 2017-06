Es wurde Licht

Sie sind gekommen, um sich zu beschweren, die Künstler der documenta 14: über skandalöse Zustände, den Abbau von Sozialleistungen, über Kriege, über scheinheilige Politiker, über den Umgang mit Flüchtlingen, über Trump; und überhaupt. Im April in Athen eröffnet, wird nun in Kassel weitergeführt, was als labyrinthisches Chaos beginnt und zur Erforschung von Dutzenden Kunstorten einlädt. ORF.at hat mit dem künstlerischen Leiter der documenta über seine Gefühlslage bei der Eröffnung nach vier Jahren Vorbereitung gesprochen und mit der prominentesten Künstlerin der Schau über ihr gigantisches Werk, den leuchtenden Parthenon der Bücher.

