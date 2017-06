Phoenix entdecken „Fior di Latte“ und „Tuttifrutti“

Phoenix, die Indie-Popper aus Versailles, haben heute ihr siebentes Studioalbum vorgelegt - und zeigen, dass sie neben der Liebe zu Soundtracks für Sofia Coppola auch ein Herz zu italienischen Begriffen haben.

„Ti amo“ heißt das Album von Thomas Mars, Christian Mazzalai, Laurent Brancowitz und Deck d’Arcy, das einerseits deutlich elektronischer geworden ist als vergangene Produktionen. Andererseits bedient man sich stark am Baukasten vergangener Arbeiten.

Songtitel wie „Tuttifrutti“ und „Fior di latte“ werden Phoenix-Fans als poetische Alltagsbeobachtungen klassifizieren, andere dürfen rätseln, ob es um Eis, Weichkäse oder doch ein bisschen etwas Unanständiges geht. Über die Livequalitäten der neuen und alten Songs kann man sich in Österreich am 22. Juli beim Woods Festival in Wiesen überzeugen.

Mehr dazu in fm4.ORF.at