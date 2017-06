Life Ball: Erste Promis in Wien gelandet

Heute Vormittag ist das traditionelle Life-Ball-Flugzeug mit den Stargästen in Wien gelandet. An Bord waren etwa Sängerin Dionne Warwick und Mode-Ikone Amanda Lepore. Die Promidichte war deutlich geringer als in den Vorjahren.

