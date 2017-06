D: Wikipedia geht in Streit mit Museum vor Höchstgericht

Der Streit um die Rechte an Fotos von Kunstwerken, die selbst keinen Urheberschutz mehr beanspruchen können, wird den deutschen Bundesgerichtshof beschäftigen. In dem Fall geht es um Fotografien von Bildern in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, die ungefragt im Onlinelexikon Wikipedia veröffentlicht wurden.

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart bestätigte in einer heute bekanntgewordenen Entscheidung ein Urteil des Landgerichts Stuttgart. Danach darf allein das Museum darüber entscheiden, wer Fotos von Ausstellungsgegenständen ins Netz stellen darf - sofern das Museum auch das Eigentumsrecht an den Gegenständen besitzt.

Museum: „Wir entscheiden“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das OLG ließ eine Revision zu. Wikimedia kündigte an, den Fall vor das deutsche Höchstgericht zu bringen. „Die Entscheidung wird grundlegende Auswirkungen auf den Umgang mit dem kulturellen Erbe haben, nicht nur für die Wikipedia-Community in Deutschland“, sagte Abraham Taherivand, geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland.

Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Museen, hatte im vergangenen Jahr gesagt, man habe nichts gegen Wikipedia. „Aber wir entscheiden, für welche Fälle die Freigabe erteilt wird und wann das als Motiv für Merchandise verwendet werden darf und wann nicht.“