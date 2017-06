Großeinsatz in Newcastle: Bewaffneter lässt Geiseln frei

Die in einem Jobcenter im nordenglischen Newcastle gehaltenen Geiseln sind nach Polizeiangaben wieder frei. Der Geiselnehmer sei die einzige Person, die noch im Gebäude sei, teilte die Polizei heute via Twitter mit. Es lägen keine Informationen vor, dass der Vorfall einen terroristischen Hintergrund habe.

Einem BBC-Bericht zufolge war der junge Mann im Arbeitsmarktzentrum bekannt. Er war in der Früh mit einem Messer bewaffnet in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatte mehrere Menschen in seine Gewalt gebracht. Die umliegenden Straßen wurden abgeriegelt, eine Metrostation und ein Studentenwohnheim vorsichtshalber geräumt.

Spezialkräfte verhandelten nun weiter mit dem Bewaffneten, hieß es von der Polizei weiter. Die Freigelassenen seien unverletzt. Ein Sprengstoffteam sei an Ort und Stelle, da es Berichte darüber gebe, dass der Mann eine Bombe bei sich haben könnte.