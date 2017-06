Deutsche Katjes-Gruppe steigt bei Manner ein

Der deutsche Süßwarenhersteller Katjes ist bei der Wiener Traditionsfirma Manner eingestiegen. Die internationale Beteiligungsgesellschaft der Gruppe, die Katjes International GmbH & Co. KG, habe heute 5,7 Prozent an der börsennotierten Josef Manner & Comp. AG erworben, teilte das Unternehmen per Aussendung mit.

„Manner überzeugt nicht nur in Österreich, sondern auch international mit hochwertigen Produkten und dient als Beispiel und Inspiration für nachhaltige Markenführung“, so der geschäftsführende Gesellschafter bei Katjes International, Tobias Bachmüller.

Österreichs größter Süßwarenproduzent Manner, der 1890 gegründet wurde, erzielte 2016 einen Nettoumsatz von rund 200 Millionen Euro. Zur Produktfamilie gehören neben den klassischen Neapolitaner Schnitten mit Haselnusscreme auch die Marken Casali (Rum-Kokos-Kugeln und Schoko-Bananen), Napoli (Dragee Keksi) sowie die Mozartkugeln von Victor Schmidt und Ildefonso.