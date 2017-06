French Open: Thiem will Nadal „Decima“ vermasseln

„Sandkönig“ gegen „Sandprinz“, Rafael Nadal gegen Dominic Thiem - so lautet (nicht vor 15.30 Uhr, live in ORF eins) der Schlager im Halbfinale der French Open. Der 23-jährige Niederösterreicher will nach seinem Viertelfinal-Coup gegen Novak Djokovic auch den spanischen Favoriten bezwingen und Nadal damit die historische „Decima“ - den zehnten Titel beim Grand-Slam-Turnier in Paris - vermasseln.

