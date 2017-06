Versuch der Schadensminimierung

Die britische Premierministerin Theresa May hat von Queen Elizabeth II. den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erhalten. Nach einem Treffen mit der Queen sagte May am Freitag in London, die neue Regierung werde das Land durch die „Brexit“-Verhandlungen mit der Europäischen Union führen. Großbritannien brauche jetzt Sicherheit, und sie werde den Willen des Volkes erfüllen, aus der EU auszutreten. Doch nach den schmerzlichen Verlusten bei der Wahl am Donnerstag sind die Torys auf nordirische Unionisten angewiesen. Die Ausgangslage für May ist alles andere als einfach.

