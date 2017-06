Iran-Anschläge: Scharfe Worte Chameneis an USA

Bei der Beisetzung der Opfer der Anschläge in Teheran hat das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, die USA und Saudi-Arabien scharf angegriffen. „Solche Taten werden kein anderes Ergebnis haben, als den Hass auf die US-Regierung und ihre Agenten in der Region wie die Saudis zu verstärken“, schrieb Chamenei heute in einer Beileidsbotschaft an die Familien der 17 Opfer der Anschläge, zu denen sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt hatte.

Vor Chamenei hatten bereits die Revolutionsgarden den USA und Saudi-Arabien eine Mitschuld gegeben und Vergeltung angekündigt. Der Iran wirft Riad und Washington immer wieder vor, die IS-Miliz mit erschaffen zu haben.

Zehntausende bei Trauerzug

15 der 17 Menschen, die am Mittwoch bei den Angriffen auf das Parlament und das Mausoleum von Ajatollah Chomeini südlich von Teheran getötet worden waren, wurden unterdessen unter großer Anteilnahme beigesetzt. „Tod Amerika“, „Tod den Saudis“ und „Wir haben keine Angst“, rief die Menge, die die Wagen mit den Särgen der Anschlagsopfer begleitete.

Nach einem Gebet an der Teheraner Universität im Stadtzentrum führte der Trauerzug zum Friedhof Behescht-e Sahra nahe dem Mausoleum Chomeinis in der Ebene südlich von Teheran. Zehntausende von Menschen begleiteten die 15 Särge auf dem Weg zu ihrer letzten Ruhestätte. Die anderen beiden Opfer wurden außerhalb von Teheran bestattet.