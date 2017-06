Stmk.: Kaum Kinderbetreuungsangebot in vielen Gemeinden

In Teilen der Steiermark gibt es nach wie vor kaum Kinderbetreuungsplätze. Das zeigt der Kinderbetreuungsatlas, den die Arbeiterkammer (AK) heute präsentiert hat. So gibt es in 86 Gemeinden ausschließlich Halbtagskindergartenplätze - diese sind für zur Arbeit pendelnde Mütter kaum nutzbar.

Mehr in steiermark.ORF.at