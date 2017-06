Österreich sucht Kulturhauptstadt-Kandidatin für 2024

Österreich sucht seine Kandidatin für die Europäische Kulturhauptstadt 2024. Mit einer Konferenz im Bundeskanzleramt hat man heute die Ausschreibung offiziell eingeläutet, die noch bis 31. Dezember 2018 läuft.

Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) lud zur Bewerbung ein und erinnerte daran, dass gerade die Kultur Motor für die Weiterentwicklung der Idee eine gemeinsamen Europas der Vielfalt sei. „Mehr Kultur durch mehr Europa“ sei sein Motto für das Projekt, so Drozda, der daran erinnerte, dass „die Kunst Impulse setzen und einen Perspektivenwechsel ermöglichen“ könne.

Erste Kandidaten präsentierten sich bereits aus der Region Rheintal mit Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Hohenems. Weitere Bewerber sind Bad Ischl mit der Region Salzkammergut, Judenburg und Murau aus der Region Obersteiermark West, außerdem Wels, Baden und St. Pölten. Bis zum Jänner 2018 wird es zwei weitere Workshops im Bundeskanzleramt geben, die sich ausschließlich an die Bewerberstädte richten.

Shortlist 2019

Im Februar 2019 wird die Shortlist der EU-Jury vorliegen. Die Städte, die dann in die engere Auswahl gekommenen sind, müssen ihre Konzepte konkretisieren. Im Dezember 2019 fällt die Jury die Entscheidung, welche Stadt den Zuschlag bekommt.

Während der Vorbereitungen in den Jahren 2020 bis 2023 wird es ein Monitoring durch die europäische Fachjury geben, und 2024 kommt das kulturinteressierte Europa dann wieder zu Besuch in eine Kulturhauptstadt in Österreich.

Die Initiative Europäische Kulturhauptstadt geht auf die Künstlerin und seinerzeitige griechische Kulturministerin Melina Mercouri zurück. Erste Kulturhauptstadt war 1985 Athen. Seither wurde das Projekt zur festen Größe im europäischen Kulturkalender, wobei jedes Jahr zwei Städte den Titel der Kulturhauptstadt tragen. In diesem Jahr sind es Aarhus in Dänemark und Paphos auf Zypern.