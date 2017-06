OeNB sieht Arbeitslosenrate erstmals seit 2011 sinken

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sieht die Arbeitslosenrate in Österreich heuer erstmals seit 2011 sinken, das soll in den kommenden zwei Jahren so weitergehen. Noch im Dezember sah die OeNB die Arbeitslosigkeit erst im Jahr 2019 zurückgehen.

