Macron-Verbündete MoDem im Visier der Justiz

Unmittelbar vor der Parlamentswahl am Sonntag in Frankreich gerät die mit Staatschef Emmanuel Macron verbündete Partei MoDem in den Strudel einer Scheinbeschäftigungsaffäre.

Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete heute nach eigenen Angaben Vorermittlungen wegen des Verdachts der Veruntreuung von EU-Geldern ein. Die Zentrumspartei MoDem von Justizminister Francois Bayrou soll in der Vergangenheit Mitarbeiter von EU-Abgeordneten für Parteiaufgaben eingesetzt haben.

Die Vorermittlungen gehen auf die Angaben eines früheren MoDem-Mitarbeiters zurück. Dieser erklärte gegenüber der Staatsanwaltschaft, in der Vergangenheit parallel Teilzeitverträge mit der Partei und mit einem EU-Abgeordneten der Partei gehabt zu haben. Er habe in Wirklichkeit aber nie für den EU-Parlamentarier, sondern ausschließlich für die Partei gearbeitet.

Nicht erste Vorwürfe

Medienberichten zufolge gibt es weitere solche Fälle. Die MoDem weist die Vorwürfe zurück und beteuert, die Beschäftigungsverhältnisse seien rechtmäßig gewesen. Bereits zuvor waren Scheinbeschäftigungsvorwürfe gegen die MoDem laut geworden: Eine EU-Abgeordnete der rechtsextremen Front National (FN) hatte der französischen Justiz im März die Namen von rund 20 Abgeordneten verschiedener Parteien genannt, die bei der Beschäftigung von Mitarbeitern gegen EU-Regeln verstoßen haben sollen. Unter ihnen ist die MoDem-Politikerin und heutige Europaministerin Marielle de Sarnez.

Allerdings ist der FN wegen Vorwürfen der Scheinbeschäftigung selbst im Visier der Justiz. Gegner kritisieren die Anschuldigungen gegen andere Abgeordnete deswegen als Ablenkungsmanöver.