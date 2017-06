Absage der Ministerratssitzung sorgt für Verstimmung

Die neuerliche Absage der Ministerratssitzung in der kommenden Woche sorgt für Verstimmung innerhalb der SPÖ-ÖVP-Regierung. Finanzminister Hans Jörg Schelling, er ist neben Harald Mahrer einer der ÖVP-Koordinatoren für die Regierungsarbeit, zeigte sich heute über die Absage verärgert und warf der SPÖ Arbeitsverweigerung vor. In der SPÖ versteht man die Kritik der ÖVP an der Absage der nächsten Ministerratssitzung nicht.

„Ich wundere mich über die Absage des Ministerrats. Es ist noch eine Reihe von Punkten offen, die gemeinsam vereinbart waren. Es wurde immerhin gemeinsam vereinbart, das Regierungsprogramm Punkt für Punkt bis Sommer abzuarbeiten“, sagte Schelling. Als offene Punkte nannte Schelling etwa die Studienplatzfinanzierung, das Sicherheitspaket, die Privatstiftungsnovelle und die Reform der Finanzmarktaufsicht.

Kritik auch von Sobotka und Brandstetter

„Eine Absage des Ministerrats scheint auch nicht logisch, weil es den Eindruck erweckt, Kanzler (SPÖ-Chef Christian, Anm.) Kern und die SPÖ würden sich der Arbeit verweigern“, so Schelling. Die ÖVP gehe jedenfalls weiterhin davon aus, dass der Ministerrat nächste Woche stattfindet und „wichtige Vorhaben noch zeitgerecht vor dem Sommer dem Parlament zur Behandlung zugeführt werden können“.

Kritik kam auch von ÖVP-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). „Die unverständliche Haltung der SPÖ nimmt uns die Chance, das Sicherheitspaket rasch umzusetzen. Parteipolitik sollte in Sicherheitsfragen eigentlich hintanstehen“, meinte Sobotka. Laut Brandstetter möchte die ÖVP das geplante Sicherheitspaket nach wie vor mit der SPÖ umsetzen.

SPÖ weist Vorwürfe zurück

Die SPÖ wies die Vorwürfe zurück: Man habe mit Brandstetter und Mahrer vereinbart, Ministerräte nur bei Bedarf und bei entsprechendem Umfang der Tagesordnung abzuhalten, sagte SPÖ-Regierungskoordinator und Minister Thomas Drozda.

„Ich verstehe die Reaktion der Kollegen nicht“, so Drozda. Da die Tagesordnung der nächsten Regierungssitzung eher dünn gewesen wäre, habe man sich auf die Absage verständigt. „Die Berufung des Honorarkonsuls von Panama und Honduras wird man auch eine Woche später oder zur Not im Umlaufbeschluss machen können“, meinte Drozda.

Materien wie das Sicherheitspaket würden derzeit ohnehin auf parlamentarischer Ebene in den Ausschüssen verhandelt. Zum Thema Sicherheitspaket fand laut Drozda gestern auch ein Gespräch mit Innen- und Verteidigungsminister sowie den Klubobleuten statt. Der ÖVP sei es weiterhin unbenommen, die Materie in Begutachtung zu schicken, so der Regierungskoordinator der SPÖ.