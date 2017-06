Vermisste Flüchtlingsmädchen in Salzburg aufgegriffen

Zwei in Slowenien abgängige Flüchtlingsmädchen aus dem Irak sind gestern Abend im Beisein ihrer Mutter am Salzburger Hauptbahnhof aufgegriffen worden. Die beiden Kinder sind am Heimweg von ihrer Schule in Ljubljana verschwunden.

