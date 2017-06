WM-Qualifikation: Koller-Jubiläum bei Schlüsselspiel

Für Marcel Koller und die Nationalmannschaft ist die anstehende Partie gegen Irland am Sonntag nicht nur richtungsweisend für die weitere Qualifikation zur WM 2018 in Russland. Der Schweizer wird in Dublin sein 50. Spiel als ÖFB-Teamchef absolvieren. Koller löst damit den legendären Leopold Stastny als längstdienenden Ausländer auf dem rot-weiß-roten Trainerposten ab. Das Jubiläum könnte ein gutes Omen sein. Denn bisher brachte der „Fünfziger“ den Teamchefs immer Glück.

Mehr dazu in sport.ORF.at