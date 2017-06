„100 Jahre Einsamkeit“: Marquez als Retter der Romanform

50 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Kolumbianer Gabriel Garcia Marquez seinen Roman „100 Jahre Einsamkeit“ vorgelegt hat. Die Veröffentlichung fiel in eine Zeit, da die literarsche Form des Romans – zumindest in Europa – keine Zukunft mehr zu haben schien. Das Potenzial dieser Gattung war nach Ansicht von Fachleuten erschöpft. Doch dann kamen die Lateinamerikaner und die Generation des „Booms“.

