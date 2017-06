Tory-Chefin will rasch Regierung bilden

Ungeachtet des Verlusts der absoluten Mehrheit bei der britischen Parlamentswahl strebt die britische Premierministerin und Tory-Chefin Theresa May eine rasche Regierungsbildung an. Bevorzugtes Modell ist eine Minderheitsregierung, für Mehrheiten im Unterhaus soll die nordirische Unionspartei (DUP) sorgen. Ein Pakt mit der erzkonservativen Kleinpartei wäre für May heikel, könnte er doch die fragile politische Balance in Nordirland gefährden. May gab unterdessen bekannt, keine größere Kabinettsänderung zu planen. Einer ihrer größten Kritiker behält damit seinen Ministerposten.

