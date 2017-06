WTO rügt illegale US-Beihilfen für Boeing

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat illegale Beihilfen der Vereinigten Staaten für den Flugzeugbauer Boeing gerügt. Die WTO gab damit heute in Genf in einem zentralen Punkt einer Beschwerde der Europäischen Union statt. In der Entscheidung heißt es, der Airbus-Rivale Boeing habe in den Jahren 2013 bis 2015 im US-Bundesstaat Washington von Steuererleichterungen profitiert. Damit habe die US-Regierung gegen ihre Zusage verstoßen, die Subventionen einzustellen.

Die im US-Bundesstaat Washington gewährten Steuererleichterungen wurden auf 325 Millionen Dollar (rund 290 Mio. Euro) veranschlagt. Die von den WTO-Gremien getroffenen Entscheidungen haben keine Zwangsmaßnahmen zur Folge. Sie können entweder dazu führen, dass der Beklagte sich nach den Empfehlungen der Welthandelsorganisation richtet oder dass der Kläger Vergeltungsmaßnahmen beschließt.

Der Subventionsstreit zwischen den USA und der EU schwelt schon seit Jahren. Bereits 2011 hatte die WTO der EU teilweise Recht gegeben. Nach Ansicht der Welthandelsorganisation führten die US-Subventionen zu sinkenden Flugzeugverkäufen bei Airbus. Die USA werfen ihrerseits der EU vor, Airbus zu subventionieren. Die nun ausgesprochene Rüge betrifft nur einen Punkt. Mehrere Beschwerden von Airbus gegen Boeing wurden von der WTO zurückgewiesen.