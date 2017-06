WM-Qualifikation: Glückliche Schweden schlagen Frankreich

Frankreich hat gestern Abend die erste Niederlage in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland kassiert. Der Vizeeuropameister musste sich Schweden in Solna durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2 geschlagen geben und verlor damit auch die Tabellenführung in Gruppe A an die Skandinavier. Die Niederlande feierten einen Kantersieg gegen Luxemburg und wahrten damit ihre Chance auf ein WM-Ticket. Eine Blamage hinnehmen musste hingegen Österreichs EM-Bezwinger Ungarn.

