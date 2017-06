350.000 Besucher bei der „Langen Nacht der Kirchen“

Rund 350.000 Menschen haben nach ersten Schätzungen der Veranstalter gestern an der bundesweiten „Langen Nacht der Kirchen“ teilgenommen. In 650 Kirchen, Klöstern und Pfarrzentren in ganz Österreich wurde laut Kathpress bis in die späten Nachtstunden ein vielfältiges Programm aus Kirchenführungen, Lesungen, Tanz und Konzerten geboten.

Diskussionen und Ausstellungen griffen auch sozial-, kirchen- und gesellschaftspolitische Themen auf. Insgesamt konnte die Besucher des ökumenischen Großereignisses bei freiem Eintritt aus mehr als 2.700 Einzelveranstaltungen wählen.

Auch in Tschechien standen rund 180 Kirchen bei der landesweiten „Noc kostelu“ offen. Der Wiener Bischofsvikar Dariusz Schutzki kündigte noch in der Nacht die nächste „Lange Nacht der Kirchen“ für den 25. Mai 2018 an.