Spannung vor Listenentscheidungen bei Grünen

Die zwei grünen Landesparteien in Wien und in Tirol fixieren heute ihre Kandidaten für die Nationalratswahl im Herbst. In Wien ist bereits fix, dass Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek auf Platz eins der Landesliste stehen wird.

Die Landesversammlung der Tiroler Grünen geht in Kals am Großglockner über die Bühne. Derzeit haben die Tiroler Grünen zwei Abgeordnete.

