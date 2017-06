Oö. Rechnungshof: Kinderbetreuung „viel zu kompliziert“

Der Landesrechnungshof übt massive Kritik an der Kinderbetreuung in Oberösterreich. Das System sei „viel zu kompliziert“. Außerdem habe in dem Wirrwarr von Kompetenzen keiner der Akteure einen Überblick über das Gesamtsystem und die Kosten.

