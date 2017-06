NBA: Cleveland verhindert „Sweep“ im Finale

Die NBA-Finalserie geht zumindest noch in ein fünftes Spiel. Mit einem 137:116-Heimsieg über die Golden State Warriors verkürzte Titelverteidiger Cleveland Cavaliers gestern (Ortszeit) auf 1:3 im „Best of seven“. Das Team um Superstar LeBron James verhinderte damit den „Sweep“ und beendete außerdem die grandiose Siegesserie der Warriors in den laufenden Play-offs.

Mehr dazu in sport.ORF.at