Flüchtlingsheim in Horn schließt

Ende Juni wird das Flüchtlingsheim „Haus Helina“ in Horn (Niederösterreich) geschlossen, da der Bedarf an Grundversorgungseinrichtungen in Niederösterreich gesunken ist. Grund sind die deutlich zurückgegangenen Asylwerberzahlen.

