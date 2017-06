Entlastung: Debatte über SV-Beiträge

Die jüngste Steuerreform ist erst vor eineinhalb Jahren in Kraft getreten, schon werden Forderungen nach neuen Steuersenkungen laut. Der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz zieht mit dem Wunsch nach einer großzügigen Entlastung in den Wahlkampf. Vor allem für Geringverdiener empfehlen Experten hingegen eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. An beiden Vorschlägen scheiden sich die Geister.

