Torys verlieren noch ein Mandat an Labour

Bei der Parlamentswahl in Großbritannien ist in der Nacht auch der letzte Wahlbezirk ausgezählt worden - und äußerst knapp an die Labour-Partei gegangen. Sie holte sich Kensington im Westen Londons mit einem Vorsprung von 20 Stimmen. Zuletzt hatten die Konservativen von Regierungschefin Theresa May dort noch mit mehr als 7.000 Stimmen Vorsprung obsiegt. Für die Torys bleibt es damit bei 318 der 650 Sitze im neuen Parlament, Labour kommt auf 262.

Vor heiklem Pakt mit Unionisten

Für May ist der Wahlausgang eine herbe Schlappe. Ungeachtet des Verlusts der absoluten Mehrheit bei der britischen Parlamentswahl strebt May aber eine rasche Regierungsbildung an. Bevorzugtes Modell ist eine Minderheitsregierung, für Mehrheiten im Unterhaus soll die nordirische Unionspartei (DUP) sorgen. Ein Pakt mit der erzkonservativen Kleinpartei wäre für May heikel, könnte er doch die fragile politische Balance in Nordirland gefährden. May gab unterdessen bekannt, keine größere Kabinettsänderung zu planen. Einer ihrer größten Kritiker behält damit seinen Ministerposten.

