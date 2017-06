Teil der Stadt unter Kontrolle von Islamisten

Die philippinische Armee wird beim Kampf gegen islamistische Aufständische in der umkämpften Großstadt Marawi nun auch von US-Spezialkräften unterstützt. Die USA reagieren damit auf eine entsprechende Bitte der philippinischen Regierung, wie die US-Botschaft in Manila am Samstag mitteilte. Im 200.000 Einwohner zählenden Marwawi kontrollieren Islamisten, die sich zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekennen, derzeit rund zehn Prozent des Stadtgebietes. Die auf der südlichen Insel Mindanao gelegene Stadt ist bereits seit 23. Mai Schauplatz heftiger Kämpfe.

