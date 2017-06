WM-Qualifikation: Neuauflage eines Schicksalsspiels

Auf den Tag genau 22 Jahre nach einem denkwürdigen Sieg in Irland bestreitet Österreichs Nationalteam morgen (18.00 Uhr, live in ORF eins) wieder ein Schlüsselspiel in Dublin.

Das Stadion und die handelnden Personen haben sich geändert, ansonsten erinnert die Ausgangsposition stark an den „Supersonntag“ 1995, als Thomas Muster davor die French Open gewonnen hatte. Die Iren werden jedenfalls motiviert sein, wurden sie von Heißsporn Roy Keane doch martialisch auf einen „Krieg“ und eine „Schlacht“ eingeschworen.

